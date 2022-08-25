Профилактическая акция «Город здоровья» начнется в 12:00 и продлится 4 часа

В День города Владимира все желающие получат бесплатную консультацию врачей. Об этом рассказала пресс-служба департамента здравоохранения.Профилактическая акция под названием «Город здоровья» пройдет 27 августа с 12:00 – 16:00 на улице Гагарина.Владимирцам будут измерять артериальное давление, определять индекс массы тела, делать онкоскрининг полости рта, давать консультацию ортопеда, нарколога, ортодонта, кардиолога и спортивного врача. Помимо этого, посетителей мероприятия смогут проконсультировать по вопросам женского здоровья, по планированию семьи, а также по теме материнства и детства.Также состоится конкурс для детей, целью которого станет продвижение ЗОЖ. Для гостей устроят мастер-класс по оказанию доврачебной помощи, фотосессию и многое другое.