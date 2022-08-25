24 августа В Гусь-Хрустальном произошел пожар в производственном здании «БАУ-ТЕКС». Сообщение в службу спасения поступило в 16:48. На вызов незамедлительно выдвинулись 8 единиц техники, 24

24 августа В Гусь-Хрустальном произошел пожар в производственном здании «БАУ-ТЕКС». Сообщение в службу спасения поступило в 16:48. На вызов незамедлительно выдвинулись 8 единиц техники, 24 человека личного состава МЧС России. К моменту их прибытия одно из помещений завода было сильно задымлено. Пожарные эвакуировали 30 человек и потушили огонь на площади 40 кв. м. Никто не