24 августа в 20 часов 30 минут на автодороге «Мелехово – Великово – Мединцево» на территории...
24 августа в 20 часов 30 минут на автодороге «Мелехово – Великово – Мединцево» на территории Ковровского района при движении на неосвещенном участке дороги, вне населенного пункта, 31-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на 14-летнюю девочку–пешехода, которая находилась на правом краю проезжей части.
Ребенок от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, проводится проверка, рассказали в издании «Ковров сегодня».
Фото: kovrovsegodnya.ru/