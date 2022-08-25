24 августа в 20 часов 30 минут на автодороге «Мелехово – Великово – Мединцево» на территории...

24 августа в 20 часов 30 минут на автодороге «Мелехово – Великово – Мединцево» на территории Ковровского района при движении на неосвещенном участке дороги, вне населенного пункта, 31-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на 14-летнюю девочку–пешехода, которая находилась на правом краю проезжей части.Ребенок от полученных травм скончался на месте дорожного происшествия до приезда скорой медицинской помощи.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, проводится проверка, рассказали в издании «Ковров сегодня».Фото: kovrovsegodnya.ru/