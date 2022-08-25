25 августа в деревне Алексеевское Ковровского района загорелся частный жилой дом №8. Вызов в службу спасения поступил в 08:32, и на помощь незамедлительно выдвинулись 6 единиц техники и 17

25 августа в деревне Алексеевское Ковровского района загорелся частный жилой дом №8. Вызов в службу спасения поступил в 08:32, и на помощь незамедлительно выдвинулись 6 единиц техники и 17 человек личного состава МЧС. Звонок был несвоевременным, и пожарным не удалось спасти строение. Общая площадь возгорания составила 79 кв. м. Погибших и пострадавших нет.