Сигнал поступил сегодня в 08.32 из села Алексеевское. Вызов в пожарную охрану был совершён...

Сигнал поступил сегодня в 08.32 из села Алексеевское.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия наблюдалось открытое горение жилого дома с хозяйственной постройкой по всей площади на площади 79 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава, в том числе от Муниципального пожарного поста поселков Красный Октябрь и Восход.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.