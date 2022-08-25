Вечером 24 августа в Ковровском районе произошло смертельное ДТП. Погибла 14-летняя девочка. Известно, что в 20 часов 30 минут на трассе «Мелехово – Великово – Мединцево» 31-летний водитель за

Вечером 24 августа в Ковровском районе произошло смертельное ДТП. Погибла 14-летняя девочка. Известно, что в 20 часов 30 минут на трассе «Мелехово – Великово – Мединцево» 31-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ» в неосвещенном месте наехал на ребенка, который стоял на правом краю проезжей части. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте. В настоящее время