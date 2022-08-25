Смертельная авария случилась на трассе «Мелехово – Великово – Мединцево»

В Ковровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 14-летняя школьника. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.20 августа в полдевятого вечера 31-летний водитель за рулем «ВАЗ» наехал на подростка, которая передвигалась по правому краю проезжей части. Трагедия произошла на автодороге «Мелехово – Великово – Мединцево».Девочка погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи.Правоохранители проводят проверку.