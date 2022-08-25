Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия...

Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Ковровском районе, в результате которого погиб несовершеннолетний пешеход.На этот час установлено , что инцидент произошел накануне в 20 часов 30 минут на неосвещенном участке автодороги Мелехово-Великово-Медынцево вне населенного пункта. Водитель ВАЗ 21102 совершил наезд на 14-летнюю девушку, находившуюся на краю проезжей части. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.По данному факту СО МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой области.Помимо этого, Ковровской городской прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при эксплуатации участка автомобильной дороги, на котором произошло ДТП.Фото УМВД по Владимирской области