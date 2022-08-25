В Муроме прошел финал соревнований Открытая вода. Кто первым переправился через Оку? Об этом...

В Муроме прошел финал соревнований "Открытая вода". Кто первым переправился через Оку? Об этом далее.(Видео ТРК "Муромский Меридиан")Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на участников соревнований понтонно-переправочных подразделений. В этом году в финале "Открытой воды" - Российская и Белорусская команды.– Это гордость вооруженных сил России, образец всей армии и флота. Гвардеец - это храбрый воин.Именно за зрелищность так любят эти игры. И каждый год сюда на вантовый полигон в Муром приезжают все новые гости.Анна Кутьина, зритель:– Вообще болеем за всех, но очень захотелось побывать, у меня маленький сын сюда приехал. Шикарный праздник, шикарная игра, хотим видеть просто. Эмоции получить положительные.Для участников же это не просто игры, а настоящий экзамен. Все действия максимально приближены к боевым. Кстати, ширина Оки здесь достигает полкилометра, глубина 10 метров. По легенде мосты уничтожил враг и командам необходимо в кратчайшие сроки форсировать водную преграду. Первым делом разведка. Следом идут экипажи паромно-мостовых машин. На их борту Уралы с десантом. Но все это лишь подготовка к самому зрелищному этапу - сооружению единого парома. На котором разместят тяжелую технику. Кто станет победителем этих игр стало понятно уже в середине состязаний. Муромская понтонно-мостовая бригада серьезно выбилась вперед и только увеличивала разрыв. Их результат 34 минуты 57 секунд.Роман Федотов, водитель, участник соревнований:– Победу я хотел бы посвятить нашим мужикам, которые на Украине. Они победят, мы победили, и все будет хорошо. Мы ради них старались. только из-за этого огонь горел в груди просто.Белорусская команда отстала на минуту. Но в реальных условиях это серьезная фора потенциальному противнику, поэтому к следующему году они пообещали улучшить результат.Андрей Кураков, полковник, начальник инженерных войск управления генштаба ВС Республики Беларусь:– Но на самом деле результат достойный. Конечно же мастерство участников Армейских Игр оно с каждым годом растет - это безусловно. И именно подготовка и участие в данных мероприятиях позволяет повышать навыки личного состава..Дмитрий Горкин, Никита Тарбеев, Алексей Федотов.Вести-Владимир