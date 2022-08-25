24 августа в деревне Чаадаево Муромского района загорелся частный жилой дом №112. Сообщение в службу спасения поступило в 16:59. На место незамедлительно выдвинулись 4 единиц техники, 19 человека

24 августа в деревне Чаадаево Муромского района загорелся частный жилой дом №112. Сообщение в службу спасения поступило в 16:59. На место незамедлительно выдвинулись 4 единиц техники, 19 человека личного состава МЧС России. Вызов был запоздалым, и к их прибытию здание уже полыхало в огне. Пожарные потушили огонь на площади 144 кв. м. На месте пострадал