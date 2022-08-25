В Ленинском городском округе Московской области случился пожар на территории конноспортивного комплекса Левадия. Как сообщает , на месте работают экстренные службы, данных о пострадавших ..

В Ленинском городском округе Московской области случился пожар на территории конноспортивного комплекса "Левадия". Как сообщает , на месте работают экстренные службы, данных о пострадавших пока не поступало.При этом, как отмечает интернет-издание , буквально завтра в комплексе должен начаться финал крупного летнего турнира по конкуру. Ожидалось много гостей и участников.