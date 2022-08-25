В Судогодском районе с местной районной больницы в адрес регионального Управления Роспотребнадзора...

В Судогодском районе с местной районной больницы в адрес регионального Управления Роспотребнадзора взыскали административный штраф в размере 100 тысяч рублей.Учреждение здравоохранения получило административный штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Должником было получено постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснены какие меры принудительного характера к нему будут применены в случае непогашения задолженности. Одновременно с этим, судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение действий по распоряжению, регистрационных действий в отношении более 30 транспортных средств, находящихся в автопарке больницы.Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, в результате, медицинское учреждение незамедлительно оплатило задолженность в установленный законом добровольный срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото https://www.pxfuel.com/