Вязниковским городским судом Владимирской области 19 августа 2022 г. вынесен обвинительный приговор...

Вязниковским городским судом Владимирской области 19 августа 2022 г. вынесен обвинительный приговор в отношении индивидуального предпринимателя, совершившего незаконный оборот (закупку и хранение) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в особо крупном размере.Судом установлено, что в период с 1 марта 2018 г. по 1 декабря 2021 г. индивидуальный предприниматель Абанин О.В. без лицензии на продажу алкоголя закупил этиловый спирт общим объемом более 6,5 тысяч литров, алкогольную и спиртосодержащую продукцию более 1,5 тысячи бутылок, которые незаконно хранил помещении своих автомойки и кафе.Приговором суда Абанин О.В. признан виновным в закупке, хранении алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенных в особо крупном размере, ему наказание в виде штрафа в размере 3 млн. рублей.Постановлено изъятую у осужденного спиртосодержащую продукцию уничтожить, сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Freepik.com