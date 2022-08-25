Смотрите в дневной программе Вести-Владимир:
Дымовая завеса
Огонь у порога. Сотрудники...
Смотрите в дневной программе "Вести-Владимир":
Дымовая завеса
Огонь у порога. Сотрудники лесничеств Гусь-Хрустального района окапываются и готовятся дать отпор Рязанскому пожару.
Забор преткновения
Жители Толмачевского проезда во Владимире перегородили проезд соседям из новостройки. На чьей стороне правда?
Чемпионский юбилей
Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев отмечает 60-летие. О его жизни семейной и спортивной.