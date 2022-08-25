Смотрите в дневной программе Вести-Владимир: Дымовая завеса Огонь у порога. Сотрудники...

Смотрите в дневной программе "Вести-Владимир":Дымовая завесаОгонь у порога. Сотрудники лесничеств Гусь-Хрустального района окапываются и готовятся дать отпор Рязанскому пожару.Забор преткновенияЖители Толмачевского проезда во Владимире перегородили проезд соседям из новостройки. На чьей стороне правда?Чемпионский юбилейДевятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев отмечает 60-летие. О его жизни семейной и спортивной.