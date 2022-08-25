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Огненный август
В Гусь-Хрустальном районе готовятся...
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Огненный август
В Гусь-Хрустальном районе готовятся дать отпор пожару, идущему из Рязанской области. Какие прогнозы дают сотрудники лесного ведомства?
Мембранные технологии
Во Владимире может появиться "мембранная" школа. Для чего она нужна и почему ставки делают на 33 регион?
Врач от Бога
В буквальном смысле поставил на ноги тысячи людей. О талантливом владимирском враче с золотыми руками и сердцем Гураме Чочиеве.