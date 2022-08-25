Владимирская полиция отпраздновала свой 78 день рождения. На Соборной площади состоялся торжественный развод, в котором приняли участие представители разных подразделений стражей закона.

Владимирская полиция отпраздновала свой 78 день рождения. На Соборной площади состоялся торжественный развод, в котором приняли участие представители разных подразделений стражей закона. Патрульно-постовые службы, ГИБДД, полицейские кинологи с собаками и даже конные отряды прошли по площади. Тех, кто ежедневно хранит покой и безопасность, горожане увидели в непривычном праздничном облике. Сергей Вдовин, начальник управления организации охраны