Владимирская «Средняя общеобразовательная школа № 49 им. М.М. Сперанского» - победитель...

Владимирская «Средняя общеобразовательная школа № 49 им. М.М. Сперанского» - победитель регионального конкурса муниципальных общеобразовательных организаций в номинации «Городская образовательная организация». Церемония награждения пройдет сегодня на областном педсовете.Средняя общеобразовательная школа № 49 имени М.М. Сперанского начала работу 1 сентября 2018 года и за 4 года стало не просто центром образования, но и центром культурной, спортивной, общественной жизни подрастающего поколения. Здесь обучаются более 1550 ребят, которые помимо уроков посещают разнообразные занятия: хореография, фольклор, театр, изобразительное искусство, бисероплетение, робототехника, духовой оркестр, спортивные секции (футбол, биатлон, волейбол, баскетбол, самбо), творческие студии, медиацентр.Здесь проводятся выставки, конференции, встречи, в том числе и всероссийского уровня. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: в школе открыт музей уроженца Владимирской губернии М.М. Сперанского, ведётся большая просветительская работа, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Школа является региональной инновационной площадкой по работе с кадрами, региональной стажерской площадкой по читательской грамотности, рассказывает глава города Владимира Андрей Шохин в своем telegram-канале.Фото: vk.com/school49vladimir