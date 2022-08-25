25 августа Театральная студия из Владимира показала спектакль «Небесный кораблик» в московском Музее Победы. Студия «Группа юных дарований» представила постановку о знаменитом педагоге, и

25 августа Театральная студия из Владимира показала спектакль «Небесный кораблик» в московском Музее Победы. Студия «Группа юных дарований» представила постановку о знаменитом педагоге, и враче Януше Корчаке, погибшем в годы ВОВ. «Эта постановка о великом человеке. Имя Януша Корчака ассоциируется с самопожертвованием, героизмом, мученичеством и огромной любовью к детям», – отметили организаторы спектакля. Герой истории