Мэрия Владимира сообщает, что в воде Верхнего Семязинского пруда и озера Глубокое выявлены...

Мэрия Владимира сообщает, что в воде Верхнего Семязинского пруда и озера Глубокое выявлены несоответствия санитарным требованиям по микробиологическим показателям. В связи с этим сложилась потенциальная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.В связи с этим купание на озере Глубоком и Верхнем Семязинском пруду запрещено.Отдыхающим при посещении пляжа следует обращать внимание на сигнал, по которому они могут определить о возможности или запрете купания - это желтый или черный флаг, поднятый на мачте. В случае поднятия черного флага – купание запрещено. Если вверх поднят желтый флаг - купание разрешается.В настоящее время на мачтах для подъема сигналов в рекреационных зонах указанных водоемов поднят черный флаг - «Купание запрещено» и установлены информационные аншлаги.