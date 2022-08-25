25 августа на улице Тракторная областного центра загорелся жилой многоквартирный дом №1Б. Сообщение в службу спасения поступило в 09:50, и на место незамедлительно выехали 6 единиц техники, 18

25 августа на улице Тракторная областного центра загорелся жилой многоквартирный дом №1Б. Сообщение в службу спасения поступило в 09:50, и на место незамедлительно выехали 6 единиц техники, 18 человек личного состава МЧС России. К моменту их прибытия первый этаж здания был полностью в дыму. Для разведки очага и тушения пожара пожарные сформировали 1 звено газодымозащитной