Прокуратурой города Владимира проведена проверка по факту неисполнения местной жительницей...

Прокуратурой города Владимира проведена проверка по факту неисполнения местной жительницей обязательств по оформлению в общую собственность жилья, приобретенного на средства материнского капитала.Установлено, что в 2013 году ею оформлено обязательство о предоставлении в течении 6 месяцев приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую собственность. В том числе, ребёнка, с определением размера доли на жилое помещение. Но на момент проверки жилое помещение не было оформлено в собственность ребенка в соответствии с нотариально удостоверенным обязательством. То есть мать, получив денежные средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, стала единоличным собственником жилого помещения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В этой связи прокурором города в Ленинский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление с требованием обязать законного представителя выделить и оформить право собственности ребенка на долю квартиры, приобретенной с использованием средств материнского капитала.Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, решение в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com/