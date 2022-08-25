Сегодня в 09-50 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир,...

Сегодня в 09-50 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Тракторная, д. 1 Б.Приехавшие пожарные увидели дым на 1-м этаже здания. Оказалось, что в подсобке загорелся матрас. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м.Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 3 человека. На пожар привлекалось 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru/