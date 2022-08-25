По разные стороны баррикад. Во Владимире владельцы частных домов 2-го Толмачевского проезда...

По разные стороны баррикад. Во Владимире владельцы частных домов 2-го Толмачевского проезда огородили железным забором дорогу к соседней новостройке и теперь новоселы должны искать альтернативный путь. Какова позиции мэрии и коммунальных служб, выяснял Александр Сыпченко.Жители этих красивых коттеджей на 2-м Толмачевском проезде привыкли, что в их дворе всегда тихо и спокойно. Машину можно оставить не только в гараже, но и прямо на улице- чужие не заедут. Но в привычный уклад жизни вмешалось появление по соседству новостройки. Старожилы мириться с увеличившимся автотрафиком и дискомфортом не стали, быстро собрали деньги и отгородились от новоселов огромным металлическим забором.Татьяна Осипова, жительница дома №7 по 2-му Толмачевскому проезду:– Ширина 4 метра, разъехаться мы физически не можем, зимой проехать у нас вообще получается одностороннее движение, потому что отвалы снега, девать их некуда, вывести их невозможно.Владельцы частных домов, перегородившие дорогу новым соседям, утверждают, большой поток машин, который вскоре хлынет на 2-й Толмачевский проезд может повредить газопровод. Но обращения в различные инстанции пока ни к чему ни привели. Все службы и органы власти, как будто в сговоре, вздыхает Людмила ИпполитоваЛюдмила Ипполитова, жительница дома №9 по 2-му Толмачевскому проезду:– Они будут искать искать наименьшую точку сопротивления, вот поедут сюда, снимите, мы поедем, а как поедем, я не знаю нормы и правила эксплуатации газопровода низкого давления, их никто не отменял, у нас что вообще законодательства не существует.В мэрии заявляют, никаких заборов на муниципальной земле быть не должно, все жители 2-го Толмачевского проезда имеют законное право пользоваться им по назначению, то есть беспрепятственно проезжать в любое время. Самострой должен быть демонтирован в самое ближайшее время.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира:– Судебное решение принято, в пользу заявителя МКУ "Благоустройство", признано что этот объект незаконно установлен и те кто его установил обязаны его демонтировать.То есть в мэрии требуют сначала убрать забор- и только после этого можно будет вести переговоры по поводу дороги. На земельном участке, где расположен 2-й Толмачевский проезд, действительно, проложен подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления на глубине полтора метра. Если подъезд к многоквартирному дому все таки будут достраивать, то трубу необходимо будет перенести.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести-Владимир