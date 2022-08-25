27 августа во Владимира-Суздальском музее-заповеднике пройдет ежегодная бесплатная акция «Ночь кино». Музей проведет мероприятие на трех площадках: во Владимире, Суздале и Муромцево. Начало

27 августа во Владимира-Суздальском музее-заповеднике пройдет ежегодная бесплатная акция «Ночь кино». Музей проведет мероприятие на трех площадках: во Владимире, Суздале и Муромцево. Начало назначено на 6 часов вечера в «Палатах». Там уникальную лекцию «Владимир снимается в кино» прочитает кандидат исторических наук и краевед Сергей Курасов. В Суздале на территории «Спасо-Евфимиева монастыря» обсудят творчество Андрея Тарковского