По информации Департамента лесного хозяйства Владимирской области, в настоящее время класс пожарной...

По информации Департамента лесного хозяйства Владимирской области, в настоящее время класс пожарной опасности в регионе – 4,1. За истекшие сутки – 24 августа – произошло 5 лесных пожаров на площади 11,25 га.В настоящее время действует 1 лесной пожар на площади 2 га на территории ГКУ ВО «Селивановское лесничество». На его тушении задействовано 30 человек и 12 единиц техники.Для борьбы с лесными пожарами в регионе сформирован резерв из 93 человек и 100 единиц техники, находящийся в состоянии повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Осуществляется патрулирование лесного фонда: авиационное (дважды в течение дня) и наземное, его осуществляют 143 патрульные группы. Кроме того, в лесах работают 50 камерсистемы видеонаблюдения «Лесохранитель».Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 151 возгорание на площади 154,369 га.Фото https://www.pxfuel.com/