Из здания было эвакуировано 30 человек

24 августа вечером в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошло возгорание на производстве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Чрезвычайная ситуация случилась в здании ООО «Бау-Текс» на улице Транспортная, 30. Когда пожарные-спасатели прибыли на место происшествия, валил густой дым. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, который затронул 40 квадратных метров площади.В ликвидации пожара были задействованы 24 человека и 8 единиц техники.Из производственного здания эвакуировали 30 человек. Никто не пострадал. Повреждено только оборудование.На данный момент устанавливается причина возгорания.