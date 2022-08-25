Семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, в которых среднедушевой доход не превышает...
Семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, предусмотрена ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей, учащихся в общеобразовательных организациях. В 2022 году размер этой единовременной выплаты составляет 2133 рубля.
Денежная выплата производится на каждого ребёнка-школьника 1 раз в год.
В Департамент соцзащиты необходимо предоставить:
• удостоверение многодетной семьи
• письменное заявление одного из родителей
• справку на ребёнка из школы
В текущем году выплата предоставлена на более чем 3 тысяч детей, заявили в пресс-службе областной администрации.
Фото: avo.ru/novosti