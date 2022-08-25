Объединились ради совместного производства. Два предприятия Владимирской области начали выпускать...

Объединились ради совместного производства. Два предприятия Владимирской области начали выпускать один из самых востребованных в коммерческих кругах продуктов - светодиодные светильники со звукопоглощающими панелями. О том, как родилась идея, и кто помог осуществить планы - в нашем репортаже.Новые площади, линейки продукции, заказы. Для судогодской компании "Техносонус" наступило "золотое время". В период западных экономических санкций потребность в их акустических и виброизоляционных материалах выросла в несколько раз. Кинотеатры, концертные залы, бассейны, торговые центры, школы, детские сады - везде, где необходима тишина, не обойтись без таких акустических панелей.Александр Акулов, учредитель компании "Техносонус":– При дефиците импортных аналогов, которые раньше поставлялись на отечественный рынок, на сегодняшний день мы имеем возможность выполнять большие крупные федеральные заказы, где раньше находились конкуренты из Европы. И на сегодняшний день наш цех работает в полную мощность загружен на 2-3 месяца вперед. Много сделано и много помощи было от регионального центра экспорта развитии производства.А вот географию поставок с Европы пришлось сместить в сторону Востока и, конечно, ближнего зарубежья. Здесь тоже помог региональный центр поддержки экспорта. Размещение на международных электронных торговых площадках, участие в выставках и конференциях, поиск партнеров. Неожиданным результатом такой работы стало сотрудничество с еще одним владимирским предприятием - компанией "РДГ".Здесь выпускают различные виды светодиодных светильников. Разработкой и производством занялись около четырех лет назад. И сегодня в компании готовы предложить как готовые решения - кольцевые, линейные, круглые и многие другие, так и индивидуальные.Константин Константинов, генеральный директор компании "РДГ":– Освещаем школы, офисы класса А, торговые центры, поликлинники. Поставляем свою продукцию в основном в Москву, Санкт-Петербург, в данный момент отправляем в Казахстан. А с компанией "Техносонус" мы познакомились на одном из мероприятий Экспортного Центра, это было в Казахстане. Мы поняли, что у нас одни и те же клиенты. И мы можем сделать общий продукт в плане освещения - светильники светодиодные и от компании "Техносонус" шумопоглощающие панели.В ближайших планах у "РДГ" и "Техносонуса" - увеличение мощностей и географии поставок. А такое совместное производство на руку сразу обеим компаниям. Легче найти клиентов, разработать продукт под нужды заказчика, говорят на предприятиях. И самое главное - адаптироваться в современных экономических условиях.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов.Вести-Владимир