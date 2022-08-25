Кольчугинским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя и его...

Кольчугинским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя и его несовершеннолетнего сына сразу за 8 преступлений на территории Кольчугинского и Юрьев-Польского районов.В частности, установлено, что летом 2021 года осужденные, находясь на территории с. Лыково Юрьев-Польского района, повредив дужки навесного замка Свято-Покровского храма, проникли внутрь и противоправно изъяли денежные средства, являющихся пожертвованиями прихожан, а также иное имущество в виде церковной утвари. И продолжали серию хищений чужого имущества из сельских магазинов розничной торговли, жилых домов и хозяйственных построек жителей до тех пор, пока не были застигнуты при попытке изъятия награбленного тайника, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговором Кольчугинского городского суда отцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима. А его несовершеннолетнему сыну - наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/