Возгорание произошло на территории ГКУ Владимирской области «Селивановское лесничество»

На данный момент времени класс пожароопасных зон во Владимирской области составляет 4,1. Об этом сообщил Департамент лесного хозяйства Владимирской области.За 24 августа было 5 очагов лесного пожара, которые заняли площадь 11, 25 гектаров.Сейчас есть 1 лесной пожар, который действует на площади 2 гектара. Возгорание произошло в ГКУ Владимирской области «Селивановское лесничество». Ликвидируют пожар 30 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.В резерве по борьбе с лесными пожарами в 33 регионе числятся 93 человека и 100 единиц техники. По информации пресс-службы администрации Владимирской области, они находятся в состоянии повышенной готовности.На участках патрулируют 143 рабочие группы. Также следят за ситуацией с неба, два раза в день пролетая над территорией. Задействованы 50 камер видеонаблюдения.