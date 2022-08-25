Колледжи и крупные предприятия будут работать в тандеме.

Большинство промышленных предприятий, в том числе и в нашем регионе, испытывают дефицит квалифицированных рабочих кадров. Специалистов, соответствующих новым запросам рынка, не хватает (порядка 45-50%). В связи с этим, Государство запустило федеральный проект «Профессионалитет». Суть его заключается в создании инновационных учебных кластеров, путем объединения колледжей и предприятий. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы Игорь Игошин.Как пример - заводы Гусь-Хрустального. И «Гусар», и «ЭкспоГласс» не могут полностью укомплектовать штат. Не хватает людей, которые могут работать у станка, печи, на конвейерах. Руководство этих предприятий подало заявки в местный колледж на подготовку для них определённого числа специалистов по конкретным специальностям.- Сегодня перед учреждениями среднего профессионального образования стоят задачи - не только дать студентам теоретические знания, но и обучить их практическим навыкам, адаптировать к условиям конкретного производства. То есть приблизить подготовку выпускников к требованиям работодателей. В соответствии с этими запросами, на базе Гусевского стекольного колледжа решено создать своеобразный кластер для подготовки специалистов среднего звена именно для стекольной промышленности не только нашего региона, но и для других областей страны, - сообщил депутат.Сейчас в колледже идёт глобальная перестройка корпусов, аудиторий под новый формат обучения. Созданы современные лаборатории и мастерские (лабораторно- химического анализа и технологии композитов), коворкинг зоны, конгресс-холл с возможностью кинотеатра, педагоги меняют образовательные программы в соответствии с отраслевыми требованиями и запросами.- Заехал вместе с главой города Алексеем Соколовым и председателем Совета народных депутатов Николаем Балахиным посмотреть, что уже сделано, успевают ли к началу учебного года завершить реконструкцию корпусов и благоустройство территории? Руководитель колледжа Юрий Фильчаков пояснил, что в этом году Гусевской колледж получил 43 миллиона рублей на реконструкцию. Работы ведутся активно как в корпусах, так и на территории, - говорит Игорь Игошин.Также заключены контракты с местными промышленными предприятиями на подготовку специалистов по конкретным специальностям. Набор студентов в этом году прошёл активно. Выпускников школ привлекают факультеты машиностроения, информатики и вычислительной техники, автоматизации и управления. Впервые набрали группу студентов на факультет «сестринское дело». То есть, колледж конкретно подстраивается под запросы времени. Каждый год здесь обучается 1400 человек. «Думаю, что выпускники колледжа при разумном подходе к обучению смогут заполнить вакансии и быть востребованными на местных производствах. Идея городских и региональных властей по созданию на базе Гусевского колледжа инновационного учебного кластера весьма актуальна и своевременна», - резюмировал депутат.