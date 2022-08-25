В сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона посевные площади...

В сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года составили почти 284 тыс. га (плюс 7,3 тыс. га к уровню прошлого года). К уборке на зерно подлежит 94,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.На 23 августа обмолочено 51,5 тыс. га (55 процентов), средняя урожайность – 25,8 ц/га. При этом наивысшая урожайность зафиксирована в Суздальском (32,7 ц/га), Муромском (30,4 ц/га) и Юрьев-Польском (27,1 ц/га) районах. Отдельные хозяйства приступили к уборке картофеля и овощей.По итогам уборочной кампании этого года в сельскохозяйственных организациях и КФХ планируется обеспечить производство 200 тыс. тонн зерна (уровень 2021 года – 178 тыс. тонн), 75 тыс. тонн картофеля (в 2021 году – 73,8 тыс. тонн), 25 тыс. тонн овощей открытого грунта и 9,5 тыс. тонн овощей защищённого грунта (на уровне показателей прошлого года).Важный аспект – обновление и пополнение парка техники селян. Как сообщает пресс-служба администрации области, в этом году в планах приобрести 239 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. При этом уже куплена 221 единица на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей, в том числе 49 тракторов и 5 зерноуборочных комбайнов. Больше половины техники закупается через «Владагролизинг».В 2022 году Департаменту сельского хозяйства на поддержку сельскохозяйственного производства выделены 1 млрд 591,4 млн рублей из бюджета.Значимая тема – льготное кредитование АПК. В 2022 году Минсельхоз России расширил направления использования краткосрочных кредитов для перерабатывающих предприятий – это приобретение материалов для упаковки и фасовки хлеба и хлебобулочных изделий и готовой продукции мясоперерабатывающей промышленности, закупка мяса-сырья у сельхозтоваропроизводителей. «В настоящее время можно привлечь льготные краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств для покупки семян, средств защиты растений, удобрений, ГСМ, запчастей к сельхозтехники и оборудованию, а также закупить корма для животных», – рекомендовал фермерам Александр Ремига.Фото: pxfuel.com