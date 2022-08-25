Жителей села Колпь Гусь-Хрустального района засыпало пеплом от лесных пожаров.
– Дымка заполнила...
Жителей села Колпь Гусь-Хрустального района засыпало пеплом от лесных пожаров.
– Дымка заполнила улицы, а в воздухе ощущается неприятный запах. С неба на людей летит пепел. Хотя с утра ничего не было.
Как сообщил инфопортал "День во Владимире", по словам местных жителей, смог тянется со стороны поселка городского типа Тума, который находится в Рязанской области. Расстояние между населенными пунктами составляет почти 45 км.
Фото – скрин из видео "День во Владимире"