Жителей села Колпь Гусь-Хрустального района засыпало пеплом от лесных пожаров. – Дымка заполнила...

Жителей села Колпь Гусь-Хрустального района засыпало пеплом от лесных пожаров.– Дымка заполнила улицы, а в воздухе ощущается неприятный запах. С неба на людей летит пепел. Хотя с утра ничего не было.Как сообщил инфопортал "День во Владимире", по словам местных жителей, смог тянется со стороны поселка городского типа Тума, который находится в Рязанской области. Расстояние между населенными пунктами составляет почти 45 км.Фото – скрин из видео "День во Владимире"