На территории региона за прошедшие сутки 25 августа лабораторно подтверждено 192 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 25 августа лабораторно подтверждено 192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.43 - во Владимире20 — в Муромском районе19 — в Петушинском районе18 — в Александровском районе15 — в Гусь-Хрустальном районе16 — в Ковровском районе11 — в Кольчугинском районе10 — в Суздальском районе1 — в Вязниковском районе6 — в Камешковском районе8 — в Радужном10 — в Юрьев-Польском районе1 — в Меленковском районе2 — в Собинском районе9 — в Киржачском районе1 — в Судогодском районе2 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 155 169 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).