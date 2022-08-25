На территории региона за прошедшие сутки 25 августа лабораторно подтверждено 192 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 25 августа лабораторно подтверждено 192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
43 - во Владимире
20 — в Муромском районе
19 — в Петушинском районе
18 — в Александровском районе
15 — в Гусь-Хрустальном районе
16 — в Ковровском районе
11 — в Кольчугинском районе
10 — в Суздальском районе
1 — в Вязниковском районе
6 — в Камешковском районе
8 — в Радужном
10 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Меленковском районе
2 — в Собинском районе
9 — в Киржачском районе
1 — в Судогодском районе
2 — в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 155 169 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).