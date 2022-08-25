За последние сутки во Владимирской области выявлено 192 случая заражения коронавирусом. Это на 13 больше, чем накануне. Госпитализировано 41. Это на 12 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 192 случая заражения коронавирусом. Это на 13 больше, чем накануне. Госпитализировано 41. Это на 12 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 155 169. В лидерах по приросту Владимир – 43 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 20. На третьем