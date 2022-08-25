С начала года более 4,2 тысяч клиентов оформили в ВТБ ипотеку на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие кредиты вырос почти на 40%. Общий объем ..

С начала года более 4,2 тысяч клиентов оформили в ВТБ ипотеку на готовые жилые дома. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие кредиты вырос почти на 40%. Общий объем сделок превысил 21 млрд рублей и на 60% обошел результат за аналогичный период прошлого года.Наиболее активными по объему сделок в сегменте загородной недвижимости стали жители Москвы и области (4,8 млрд), Республики Татарстан (1,9 млрд), Ростовской области (1 млрд рублей), Краснодарского края (945 млн) и Новосибирской области (820 млн). Средний чек по сравнению с прошлым годом вырос на 15%, почти до 5 млн рублей.«Рынок загородной недвижимости стал развиваться более динамичными темпами за счет активности банков и господдержки, которую расширили на сегмент ИЖС. ВТБ за последний год серьезно повысил число своих предложений, запустив ипотеку для индивидуального строительства через застройщиков и на самостоятельную стройку дома «хозспособом». Все это помогает частному домостроению стать все популярнее – с начала года спрос на объекты за городом вырос почти на 40%. Рассчитываем, что доля ипотеки на рынке загородной недвижимости будет продолжать расти», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.В ВТБ действуют несколько программ кредитования загородной недвижимости. ВТБ намерен увеличивать долю проектов индивидуального строительства в общем объеме ипотечных кредитов не только за счет улучшения условий в рамках собственных специализированных программ, но и благодаря активному участию в проектах партнеров. Банк одним из первых подключился к суперсервису «Строим дом» от Института развития ДОМ.РФ. Он направлен на взаимодействие всех участников рынка ИЖС в формате «одного окна» – от разработки проекта до ввода в эксплуатацию частного дома. Клиенты смогут выбрать подходящий объект и удаленно оформить ипотеку на строительство дома.