Работа выставок продлится до октября 2022 года.

На вокзалах станций Владимир, Муром, Нижний Новгород, Казань и Киров открылась выставка «Страницы истории Горьковской железной дороги», которая приурочена к празднованию 160-летия ГЖД.Выставку разработал Центральный музей железнодорожного транспорта РФ (Санкт-Петербург). Пассажиры смогут увидеть экспонаты музея, которые отражают основные этапы развития Горьковской железной дороги. Выставка продлится до октября 2022 года.Кроме того, материалы экспозиции можно будет увидеть в информационно-развлекательных системах скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка», а также на мультимедийном портале «Попутчик» в поездах дальнего следования «ФПК».СправкаРегулярное железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Москвой открылось 1 августа 1862 года. Сегодня ГЖД - одна из самых технически оснащенных магистралей России.