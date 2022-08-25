Юрию Николаевичу Королеву - 60. Юрий Королев- заслуженный мастер спорта СССР, девятикратный...

Юрию Николаевичу Королеву - 60.Юрий Королев- заслуженный мастер спорта СССР, девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Его имя давно стало символом высочайшего мастерства и преданности этому виду спорта. Юрий Королев родился 25 августа 1962 года во Владимире. Свой путь к пьедесталу начал мальчишкой, в Спортивном переулке областного центра. В знаменитой спортшколе. Великий Николай Андрианов, семикратный олимпийский чемпион, называл Королева младшим товарищем и высоко его спортивный талант и потрясающую работоспособность. Много лет Юрий Королев был абсолютным лидером советской сборной по спортивной гимнастике. Свою жизнь Юрий Николаевич связал с родной школой олимпийского резерва имени Николая Толкачева, став наставником для юных звезд спорта. Сегодня с 60-летием Юрия Королева поздравят воспитанники и коллеги. Торжества в спортшколе в честь легендарного спортсмена начнутся уже через несколько минут.