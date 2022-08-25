Владимирская прокуратура направила иск в суд с требованием к матери несовершеннолетнего ребенка назначить его собственником квартиры. Известно, что женщина получила жилое помещение из

Владимирская прокуратура направила иск в суд с требованием к матери несовершеннолетнего ребенка назначить его собственником квартиры. Известно, что женщина получила жилое помещение из средств материнского капитала. По закону, в течение 6 месяцев она обязуется включить в общую долю собственников квартиры своего ребенка. Но она этого не сделала. В итоге прокурор направил в Ленинский районный суд