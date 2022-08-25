В Суздале осудили женщину за причинение своему сожителю тяжкого вреда здоровью, повлекшего его...

В Суздале осудили женщину за причинение своему сожителю тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть.В ноябре 2021 года женщина в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим сожителем находились в комнате пристройки по месту жительства.В ходе возникшего между ними конфликта, осужденная взяла в руки нож и нанесла мужчине удары в грудную клетку, щечную область, кисть руки и в бедро. После этого она пошла в магазин за алкоголем, а по возвращении увидела, что сожитель скончался.Обнаружив это, злоумышленница обратилась к соседке с просьбой вызвать скорую помощь, при этом выдвинула версию о том, что в момент причинения потерпевшему телесных повреждений она находилась в другом населенном пункте.В судебном заседании женщина под давлением представленных стороной государственного обвинения доказательств свою вину признала, пояснив, что не хотела наступления смерти сожителя.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, приговором Суздальского районного суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/