Его проводило Минпросвещение.

Во Владимирской области 10 учителей вошли в число победителей федерального конкурса Министерства просвещения РФ. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Александра Авдеева.За достижения в педагогической деятельности отмечены следующие учителя:Артем Мочалов, учитель истории и обществознания школы № 10 (Гусь-Хрустальный);Анна Тюкова, учитель истории и обществознания школы №17 имени Героя Советского Союза Маштакова (Ковров);Анна Федосеева, учитель английского языка лицея-интерната № 1 (Владимир);Екатерина Пухова, учитель начальных классов лицея № 1 (Муром);Елена Таланова, учитель начальных классов школы № 44 (Владимир);Лариса Николаева, учитель технологии школы № 36 (Владимир);Маргарита Баранова, учитель физики школы № 7 имени гвардии капитана Федорова (Владимир);Наталья Рыбина, учитель математики школы № 15 (Владимир);Наталья Савельева, учитель иностранного языка гимназии № 1 имени Барсукова (Ковров);Ольга Авдеева, учитель начальных классов школы № 8 (Владимир).