Заместитель городского прокурора Александрова утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя. Уголовное дело направлено в суд. Во время расследования было

Заместитель городского прокурора Александрова утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя. Уголовное дело направлено в суд. Во время расследования было установлено, что в конце марта мужчина пришёл домой нетрезвым и стал требовать у 59-летней матери купить ему компьютер и телевизор. Когда та отказалась сын её ударил. Женщина закричала и позвала на помощь. На