Недавно в Сети появились слухи, якобы Александр Домогаров собрался в ЗАГС в четвертый раз.

Недавно в Сети появились слухи, якобы Александр Домогаров собрался в ЗАГС в четвертый раз.Актер старается оберегать личную жизнь, несмотря на это, информация то и дело просачивается в прессу. По некоторым данным, нынешней избранницей артиста является врач-онколог Ольга Аникеева. Именно ей он якобы и сделал предложение и собирается сыграть свадьбу в ближайшее время. Однако Александр Домогаров эти слухи опроверг, отметив, что подобную информацию может "сливать" только ничего не знающий о его жизни человек."В ближайшие два года гулять на моей свадьбе точно никому не придется. В принципе какое-то бесстыдство именно сейчас говорить об этом", – отметил актер.Две недели назад артист похоронил свою вторую жену Ирину. Последние годы она боролась с онкологическим заболеванием. Александр Домогаров поддерживал экс-супругу и сына Александра. Даже после развода актер сохранил с родными теплые отношения.Он отметил, что в ближайшее время для него главное – принять новую реальность. Также звезда планирует немного отдохнуть и погрузиться с головой в работу. Помимо этого, Александр Домогаров хотел бы сделать то, что приходилось откладывать из-за болезни бывшей жены."Нам с Саней нужно время, чтобы принять нашу новую жизнь", – говорит Домогаров.