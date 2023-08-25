В деревне Уляхино Гусь-Хрустального района открылся новый Дом культуры.

В деревне Уляхино Гусь-Хрустального района открылся новый Дом культуры. Об этом в своём телеграм-канале сообщил .В 2021 году к народному избраннику обратились местные жители с просьбой помочь в вопросе строительства современного «очага культуры». Культурная жизнь в поселении — насыщенная, но заниматься сельским талантам приходилось в старом колхозном клубе. Алексей Говырин принял обращение в работу и держал на личном контроле все этапы строительства Дома культуры: от выделения участка до оснащения аппаратурой.«Активность жителей, слаженная работа районной администрации, регионального Минкульта и поддержка губернатора Александра Авдеева помогли реализовать проект. И теперь у жителей деревни Уляхино и ещё 12 ближайших сел и деревень, а это более тысячи человек, есть современный Дом культуры – с прекрасным актовым залом, комнатами для занятий кружков и секций, библиотекой», - отметил Говырин.ДК в Уляхине построили на областные средства с 5-процентным участием районного бюджета. Вместе с оснащением итоговая сумма, потраченная на проект, — 100 млн рублей.Теперь парламентарий намерен вместе с местными жителями и в сотрудничестве с областной и районной властями добиваться строительства нового ФАПа в Уляхине. Здание, в котором сегодня оказывается медицинская помощь селянам, 1935 года постройки, и оно давно морально и физически устарело. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин определил, что эта задача может быть реализована уже в 2024 году.