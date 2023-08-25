Антисанитария и повара без медицинских книжек: во Владимире продолжаются проверки ларьков с...
Антисанитария и повара без медицинских книжек: во Владимире продолжаются проверки ларьков с шаурмой
Антисанитария, продукты без маркировки и повара без медицинских книжек - такие нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры во владимирских ларьках с шаурмой. После массового отравления людей, во Владимире продолжаются проверки.
Напомню, на прошлой неделе от шаурмы с сальмонеллой отравились 107 человек. Предприниматель поставивший куриное мясо помещен под домашний арест. Вся продукция, которая вызывала опасения, была изъята. Пять ларьков в разных районах города решением суда закрыты на три месяца.
- Мы покупаем магазинную курицу
- Курицу?
- Да, курицу
- Маринуете здесь?
- Нет, здесь мы не маринуем.
- А где?
- Я не знаю, где они маринуют.
Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:
- Сотрудники работали там без трудовых договоров, у них не было санитарных книжек. Та продукция, которая использовалась для приготовления пищи никаких документов. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.