Антисанитария и повара без медицинских книжек: во Владимире продолжаются проверки ларьков с...

Антисанитария и повара без медицинских книжек: во Владимире продолжаются проверки ларьков с шаурмойАнтисанитария, продукты без маркировки и повара без медицинских книжек - такие нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры во владимирских ларьках с шаурмой. После массового отравления людей, во Владимире продолжаются проверки.Напомню, на прошлой неделе от шаурмы с сальмонеллой отравились 107 человек. Предприниматель поставивший куриное мясо помещен под домашний арест. Вся продукция, которая вызывала опасения, была изъята. Пять ларьков в разных районах города решением суда закрыты на три месяца.- Мы покупаем магазинную курицу- Курицу?- Да, курицу- Маринуете здесь?- Нет, здесь мы не маринуем.- А где?- Я не знаю, где они маринуют.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Сотрудники работали там без трудовых договоров, у них не было санитарных книжек. Та продукция, которая использовалась для приготовления пищи никаких документов. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.