Боец СВО из Владимирской области стал наставником на молодёжном патриотическом форуме...

Боец СВО из Владимирской области стал наставником на молодёжном патриотическом форуме "Рубеж".Оказывать помощь товарищам, работать со спецтехникой и главное - быть командой.Пять дней ребята со всей страны, в том числе и из нашего региона, занимались тактической подготовкой, находили выход из непростых ситуаций и обменивались опытом.Тимофей Семенов представитель Молодежного крыла Народного фронта во Владимирской области:- Этот форум даст определенный опыт, потому что нас вогнали в условия военных действий, можно сказать. Тут ребята бегают с ружьями, кто-то летает на дронах, Кто-то медик.Ребят сопровождали 10 наставников. Наш земляк, Руслан Захаров, находился в зоне СВО с первого дня. Штурмовик, снайпер, он брал Волноваху и получил тяжелые ранения в тех боях. Руслану ампутировали ногу.Руслан Захаров участник СВО наставник форума "Рубеж":- Есть просто желание - довести дело до конца. Поставленную задачу Президентом России, дожить до победы. Нет ноги - но, самое главное, есть честь и достоинство. Нам сейчас как никогда надо быть сильными.