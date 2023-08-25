Через дыры в крыше дома во Владимире видно небо. Житель дома № 6 по ул. Ново-Ямская пожаловался на...

Через дыры в крыше дома во Владимире видно небо.Житель дома № 6 по ул. Ново-Ямская пожаловался на протечки кровли дома и ненадлежащую температуру горячей воды.В ходе выездной проверки в отношении МКП г. Владимира «ЖКХ» установлено, что температура горячей воды в точке водоразбора в помещении санузла составила +37,3 С, давление - 0,01 Мпа, что не соответствует нормативным значениям.Кроме того, в коридоре общего пользования на потолке и стенах обнаружены сухие следы протечек атмосферных осадков. В ходе осмотра кровли с чердачного помещения выявлены повреждения коньковой части, наличие сквозных отверстий, сообщила Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее содержание общего имущества дома.Фото: Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.