Через дыры в крыше дома во Владимире видно небо.
Житель дома № 6 по ул. Ново-Ямская пожаловался на...
Через дыры в крыше дома во Владимире видно небо.
Житель дома № 6 по ул. Ново-Ямская пожаловался на протечки кровли дома и ненадлежащую температуру горячей воды.
В ходе выездной проверки в отношении МКП г. Владимира «ЖКХ» установлено, что температура горячей воды в точке водоразбора в помещении санузла составила +37,3 С, давление - 0,01 Мпа, что не соответствует нормативным значениям.
Кроме того, в коридоре общего пользования на потолке и стенах обнаружены сухие следы протечек атмосферных осадков. В ходе осмотра кровли с чердачного помещения выявлены повреждения коньковой части, наличие сквозных отверстий, сообщила Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.
В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее содержание общего имущества дома.
Фото: Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.