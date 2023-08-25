Затопление квартиры из-за прорыва трубы – нередкое явление. Что делать в таких случаях?

Затопление квартиры из-за прорыва трубы – нередкое явление. Что делать в таких случаях?Как действовать в случае, если затапливают соседи, куда обращаться и от кого ждать компенсации? В пресс-службе Роскачества рассказали о порядке действий.При протечке многое зависит от действий пострадавшей стороны. "В первую очередь необходимо обезопасить себя и обесточить квартиру. Если повреждения серьёзные, лучше вообще на время отключить электричество. Если воды очень мало и она далеко от проводки, можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся в пострадавшей зоне", — цитирует экспертов .Правила безопасности предполагают, что нужно убрать все ценные вещи из пострадавшей зоны. Также лучше убедиться, что дети и животные не имеют туда доступа, пояснили в организации."Далее необходимо как можно быстрее сообщить соседям о том, что произошла протечка. Причиной может быть как поломка, которая не заметна невооруженным глазом, так и простая невнимательность. Если соседей нет дома, звоните в аварийную диспетчерскую. Специалисты смогут перекрыть воду в квартире наверху и тем самым прекратить протечку и дальнейшие разрушения", — добавили специалисты.Если квартира пострадала и после высыхания воды может быть материальный ущерб, нужно сделать фотографии и видео. Это нужно для того, чтобы зафиксировать повреждения.Если квартиру арендуют, обращаться за возмещением ущерба нужно к собственнику, так как он несет ответственность за свою недвижимость. Если протечка произошла из-за действия или бездействия управляющей компании, то требовать компенсацию нужно непосредственно с нее.