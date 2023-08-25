Двое строителей муромского моста в судебном порядке добились невыплаченных зарплат Двое жителей...

Двое строителей муромского моста в судебном порядке добились невыплаченных зарплатДвое жителей города Лакинска осенью прошлого года на основании трудовых договоров, заключенных с работодателем из города Омска работали на строительстве моста через Оку под Муромом.Как сообщает пресс-служба Собинского городского суда, трудовые договоры были расторгнуты в ноябре 2022 года, однако положенные при увольнении выплаты работники не получили. Истцы обратились в суд о взыскании неполученной заработной платы за два месяца, а также процентов за просрочку выплат со дня расторжения трудового договора до вынесения решения суда и компенсации морального вреда.Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Заочным решением суда исковые требования были удовлетворены.Судом в полном объеме в пользу истцов взысканы невыплаченные зарплаты. А также с работодателя в пользу истцов взыскана денежная компенсация за 154 дня просрочки выплаты заработной платы. Кроме того, с работодателя в пользу каждого из истцов взыскана компенсация морального вреда.Решение суда вступило в законную силу.Фото freepik