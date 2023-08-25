В отношении двоих жителей Коврова возбуждены уголовные дела за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении двоих жителей Коврова возбуждены уголовные дела за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Так, 17 августа полицейские остановили «Фольксваген», за рулём которого сидел 36-летний мужчина, лишённый прав за езду в нетрезвом виде. Оказалось, что он снова был навеселе.А 19 августа сотрудники ДПС задержали в Коврове автомобиль под управлением 27-летнего жителя. Права у молодого человека отняли ещё раньше за пьяное вождение, но это его не смутило. Нарушитель выпил и снова сел за руль.Сегодня подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и ожидают суда.